Beşiktaş - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Beşiktaş - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Beşiktaş ile İstanbulspor, Dünya Kupası arasında hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak müsabakada heyecan dorukta. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Beşiktaş - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 27.11.2022- 13:19