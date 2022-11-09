Ziraat Türkiye Kupası heyecanı A Spor'da devam ediyor. Beşiktaş, Serik Belediyespor'u ağırlayacak. 4. tur maçında Turgut Doman düdük çalacak. Beşiktaş, kazanmak ve Galatasaray maçındaki mağlubiyeti unutturmak istiyor. Rachid Ghezzal, Arthur Masuaku, Josef De Souza, Valentin Rosier ve Berkay Vardar'ın sakatlıkları bulunuyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Beşiktaş - Serik Belediyespor ZTK maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

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📺 Beşiktaş - Serik Belediyespor maçını canlı izlemek için tıklayın...

Valerien Ismael ile yollarını ayıran ve takımın başına Şenol Güneş'i getiren Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Serik Belediyespor'u ağırlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak müsabakanın detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Serik Belediyespor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - SERİK BELEDİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Serik Belediyespor maçı 9 Kasım Çarşamba günü saat 21:00'de A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Müsabaka ile ilgili tüm detaylar gün boyu haberimizde yer alacak.

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MAÇIN HAKEMİ TURGUT DOMAN!

Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek. Geçen sezon çeyrek finalde Yukatel Kayserispor'a 2-1 yenilerek elenen Beşiktaş, 2022-2023'te kupa mücadelesine 4. eleme turundan başlayacak. Serik Belediyespor ise 2. turda 1954 Kelkit Belediyespor'u 1-0 ve 3. turda Batman Petrolspor'u 2-1 yenerek 4. turda mücadele etme hakkı yakaladı. Tek maç eleme usulüyle yapılacak 4. tur mücadelesinde rakibine üstünlük sağlayan ekip, 5. tura yükselecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA HAFTANIN PROGRAMI

9 Kasım Çarşamba

13.00 Ankara Keçiörengücü-Bulvarspor

13.00 Giresunspor-Ankaraspor

13.00 Ümraniyespor-Efeler 09

14.00 Manisa FK-23 Elazığ FK

14.00 Altınordu-Bodrumspor

14.00 Bandırmaspor-Karacabey Belediyespor

14.00 Boluspor-Tarsus İdman Yurdu

14.00 Gençlerbirliği-Bayburt Özel İdare

14.00 Eyüpspor-Düzcespor

15.00 Samsunspor-Adanaspor

17.00 FTA Antalyaspor-Pendikspor

19.00 Gaziantep FK-Belediye Kütahyaspor

21.00 Beşiktaş-Serik Belediyespor

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10 Kasım Perşembe

13.00 İstanbulspor-Etimesgut Belediyespor

14.00 Tuzlaspor-Isparta 32

14.00 Göztepe-Bucaspor 1928

15.00 Çaykur Rizespor-Kırklarelispor

17.00 Denizlispor-Şanlıurfaspor

19.00 Fatih Karagümrük-Kırşehir Futbol

21.00 Kayserispor-Sivas Belediyespor