Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Siyah beyazlılarda derbi öncesi dirseğinde ağrı hisseden Wout Weghorst son antrenmanda kendini deneyecek. Hollandalı yıldız, kendini iyi hissetmesi durumunda maç kadrosunda olacak. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Galatasaray ile kozlarını paylaşacak.

Siyah beyazlılarda, önceki yapılan antrenmanda kolunun üzerine düşen Wout Weghorst'un dirseğine aldığı darbe sonucu kolunda ağrı hissettiği ancak yapılan kontrollerde herhangi bir kırık veya omuzunda bir probleme rastlanmadığı belirtildi.

Weghorst'un son idmanda kendini deneyeceği öğrenildi.

Hollandalı yıldız, kendini iyi hissetmesi durumunda maç kadrosunda olacak.