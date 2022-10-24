Beşiktaş Hatayspor deplasmanında kazandığı penaltıya ofsayt engeli! İşte pozisyon...
Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor'un konuğu oldu. Mücadelenin 11. dakikasında siyah-beyazlı, Weghorst'un yerde kaldığı pozisyonda penaltı kazandı. Ancak müdahaleden önce Salih ofsayta yakalandı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor'un konuğu oldu. Mücadelenin 11. dakikasında siyah-beyazlı, Weghorst'un yerde kaldığı pozisyonda penaltı kazandı. Ancak müdahaleden önce Salih ofsayta yakalandı.