Ghezzal neden yok? Valerien Ismael Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı öncesi konuştu!

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş evinde Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Valerien Ismail, maç öncesi konuştu. Ismael, "Ghezzal, sakatlığından dolayı yok. Berkay ise bugün oynamayı hak etti. Şampiyonluk bizim her ne kadar görevimizse, gençlere şans vermek de bu kadar önemlidir. Odaklı ve hedefe konsantre bir takım görüyorum. Bu hafta yeni bir hafta. Taraftarımızın önünde elimizden geleni yapacağız." dedi.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 21.08.2022- 21:19 Güncelleme Tarihi: 21.08.2022- 21:28