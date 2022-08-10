Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor ile karşılaştı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın Amiri teklifine Bayern Leverkusen cephesi yanıt verdi!
Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor'u konuk eden Beşiktaş, sahadan Rachid Ghezzal'ın attığı gol ile 1-0 galip ayrıldı. Sezona 3 paunla başlayan siyah-beyazlı ekip orta sahaya da takviye yapmak istiyor. Beşiktaş, Bayer Leverkusen'e Nadiem Amiri için ilk teklifini sundu. Alman ekibi Kartal'ın teklifini reddetti. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Vodafone Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi siyah-beyazlı ekip Rachid Ghezzal'ın son dakikada attığı golle 1-0 kazanmayı başardı.
Kara Kartal bu sonuçla beraber sezona 3 puan ile başladı.