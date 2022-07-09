ÖDÜL ALDI, ANNESİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Vakıfbank ile sezonu beşte beş kupayla kapatıp, Sultanlar Ligi'nin En Değerli Oyuncusu, Şampiyonlar Ligi'nin en iyi orta oyuncusu ödülünü alan başarılı milli voleybolcu Zehra Güneş, Elle Stylish Awards töreninde Yılın Stil Sahibi Sporcusu ödülünü almıştı. Gecede sevgilisi Eren Dişli'nin eşlik ettiği Zehra Güneş, ödül konuşmasında annesine teşekkür ederek duygusal anlar yaşamıştı.

'BU ÖDÜLÜ BÜTÜN ANNELER VE KIZLARI İÇİN ALIYORUM'

"Dünyanın çok farklı yerlerinde, farklı turnuvalarında çok zor çok stresli maçlar yaşadım. Ama bu kalabalık, bu ortam gerçekten bambaşka. Bana bu heyecanı ve onuru yaşadığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Bu gece burada bulunmak hayallerimin ötesinde. Çünkü henüz küçük bir kız çocuğu olarak 12 yaşında başlayan hikayem, pek çok insan tarafından benimsenmiş ve şu an hayatın pek çok alanında takdir görmekte. Aslında ne kadar benimmiş gibi görünse de burada söylemekten gurur duyarak, çok iyi bir terzi, çok iyi bir anne, ayakları üstünde duran beni ve benim gibi voleybol oynayan kız kardeşlerimi son gücüne kadar motive veren benim annemin hikayesi. Bu ödülü bütün anneler ve kızları için alıyorum."