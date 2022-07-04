Beşiktaş ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından çeşitli Türk takımlarıyla da görüşmelerde bulunan ancak anlaşamayan Cyle Larin'in yeni durağı belli oluyor.
Buna göre Cyle Larin, Tigres ve Olympiakos ile de görüşmeler yapmasına karşın son kararını verdi.
BELÇİKA'YA TRANSFER OLUYOR
Larin, Belçika temsilcisi Club Brugge'a transfer olmaya çok yakın. Öte yandan Larin'in, 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı ifade ediliyor.
ÜNLÜ GAZETECİ AÇIKLADI
Fabrizio Romano, soyal medya'dan yaptığı paylaşım ile Cyle Larin'in Club Brugge'e transfer olduğunu iddia etti.