Beşiktaş'ta son 2 sezonunda başarılı bir grafik çizen Kanadalı forvet Cyle Larin'in Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge ile anlaştığı öğrenildi. Beşiktaş, uzun süre Cyle Larin ile sözleşme uzatma çalışmaları yapmış, son olarak anlaşma sağlanamamıştı.

Beşiktaş ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından çeşitli Türk takımlarıyla da görüşmelerde bulunan ancak anlaşamayan Cyle Larin'in yeni durağı belli oluyor.

Buna göre Cyle Larin, Tigres ve Olympiakos ile de görüşmeler yapmasına karşın son kararını verdi.

BELÇİKA'YA TRANSFER OLUYOR

Larin, Belçika temsilcisi Club Brugge'a transfer olmaya çok yakın. Öte yandan Larin'in, 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı ifade ediliyor.

ÜNLÜ GAZETECİ AÇIKLADI

Fabrizio Romano, soyal medya'dan yaptığı paylaşım ile Cyle Larin'in Club Brugge'e transfer olduğunu iddia etti.