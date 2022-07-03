Beşiktaş'a transferde kötü haber! Teklifi reddetti

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Art arda transfer bombalarını patlatan siyah beyazlılar, Cenk Tosun'u resmen açıklamış, Atiba Hutchinson'la da sözleşme yenilediğini duyurmuştu. Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda temaslarını sürdüren yönetim, kadrosuna katmak istediği o yıldızdan ret cevabı aldı. İşte o isim ve ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)