Geçen sezon bir yılı opsiyonlu olmak üzere üç yıllık sözleşme imzalanan Brezilyalı futbolcu, beklentilerin oldukça uzağında kalmıştı. Siyah-beyazlı yönetim, avukatıyla birlikte kulübe gelen Teixeira ile görüşerek, oyuncuyu bonservisini bedelsiz olarak vererek sözleşmeyi fesh etme konusunda ikna etti. Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Brezilyalı oyuncu ile yollar tamamen ayrılacak.
Beşiktaş'ta Alex Teixeira'nın sözleşmesi feshediliyor
Son dakika haberi... Yeni sezon öncesi ilk transferlerini Romain Saiss ve Gedson Fernandes'i kadrosuna katarak gerçekleştiren Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Valerien Ismael'in sistemine uymayan Alex Teixeira'nın sözleşme feshi konusunda Brezilyalı futbolcuyla el sıkıştı.
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 02.07.2022- 13:41 Güncelleme Tarihi: 02.07.2022- 13:52