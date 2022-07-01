Beşiktaş - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Beşiktaş - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş yoğun bir kamp dönemine girecek. Beşiktaş, Victoria Plzen, Mainz 05 ve Wolverhampton gibi ekiplerle hazırlık maçı yapacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Beşiktaş - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 01.07.2022- 17:00