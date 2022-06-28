Beşiktaş - Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Gelecek sezon şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Beşiktaş, hazırlık maçında Mainz 05 ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Beşiktaş - Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş, 2022-23 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah beyazlı ekip, Fransa Ligue 1 ekibi Mainz 05 ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - MAINZ 05 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Mainz 05 maçı 15 Temmuz Cuma günü oynanacak ve maç saat 18:00'de başlayacak.