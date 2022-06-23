Beşiktaş - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

2022-2023 sezonu hazırlıklarını Valerien Ismael yönetiminde sürdüren Beşiktaş, İtalya Serie A temsilcisi Sampdoria ile hazırlık maçı yapacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Beşiktaş - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş, 2022-23 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah beyazlı ekip, İtalya Serie A ekibi Sampdoria ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - SAMPDORIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Sampdoria maçı 30 Temmuz Cumartesi günü Vodafone Park'ta oynanacak ve maç saat 19.00'da başlayacak.