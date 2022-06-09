Yeni sezon için kadrosunu şekillendirmeye çalışan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları Sportif Direktör Ceyhun Kazancı yönetiminde tüm hızıyla sürüyor.
Beşiktaş'ta forvet transferinde son durum! Cenk Tosun, Sörloth ve Werghost...
Beşiktaş transfer haberi: Teknik direktör Valerien Ismael'in raporuyla transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılarda hareketli saatler yaşanıyor. Kartal, önceliği forvet transferine vermiş durumda. İşte Cenk Tosun, Sörloth ve Werghost transferinde son durum... (BJK spor haberi)
Beklentilerin altında kalan sezonun ardından Beşiktaş, transferde gaza basmış durumda.
Siyah-beyazlılar santrfor bölgesi için Wout Werghost'u ikna etmeye çalışırken, Sörloth için beklemeye geçti.