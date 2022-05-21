Beşiktaş Konyaspor maçı sonrası Valerien IsmaelSeneye hedeflerimiz...

Süper Lig'in 38. ve son haftasında Beşiktaş evinde Konyaspor ile 1-1 berebaere kaldı. Maçın ardından Valerien Ismael konuştu. Ismael, "Seneye hedeflerimiz mental ve fiziksel güç. En önemli konulardan birisi. Bu sene eksikliğini yaşadığımız konuların başında geliyor. Disiplin ve kalite de tabii. Beşiktaş'ın futbolcusu mental ve teknik anlamda iyi olmak zorunda. Bunu yapacağız." dedi.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 21.05.2022- 21:29 Güncelleme Tarihi: 21.05.2022- 21:38