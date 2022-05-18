Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, açıklamalarda bulunuyor. Çebi'nin açıklamalarını haberimizden takip edebilirsiniz...

İŞTE O SÖZLER:

"Özellikle 2019 Ekim ayında eski başkanın bırakma kararı ile yaklaşık 8 bin oyun 5 bin küsürünü alarak Beşiktaş Başkanı oldum."



"Geldiğimizde kulüpte çok sıkıntılı bir durum vardı. Kasaya bir kuruş girmiyordu, ödemeler 6 aydır yapılmamıştı. Kendimizi zor ve sıkıntılı bir süreçte Beşiktaş yöneticisi olarak bulduk."

"Borç 3.3 Milyar TL iken, şu an 4,3 Milyar TL olduğunu görüyoruz. Kur farkı ve faizlere 1,2 Milyar ödedik. 4,5 Milyar kaçınılmaz bir sonuçtur. Bu rakamın artmaması, bir başarıdır. Gelirimiz 1,8 Milyar TL, giderimiz 1,8 Milyar TL'dir. Denk bütçeyi biz yakaladık."



"AMATÖR SPORLARA ÖNEM VERİYORUZ"



"Tabii ki bizim için amatör sporların çok önemi var. Kadın futbol, hentbol... Geldiğimizde 10 milyon euro olan amatörlerin zararı bir sonraki sene 5'e, diğer yıl 2'ye indirilmiştir."

"KİMSENİN ALACAĞI YOK"



"Toplamda yaklaşık 500-600 milyonluk tasarruf, yaptığımız çalışmalar sonucu sağlanmıştır. Şu saatte hiç kimsenin Beşiktaş'tan alacağı söz konusu değildir. Özellikle çalışan emekçi kardeşlerimizin maaşlarını gününde ödemenin mutluluğunu onlarında yüzündeki gülümsemeden alıyoruz."

"Camiamın ve taraftarımın sosyal medyada yapılan algı çalışmalarına inanmadıklarını biliyorum. Kimsenin aklına bir şüphe düşmesin. Dönemimizde stadın iskanını biz çıkarttık, Akatlar ve Süleyman Seba Tesislerini yeniledik."

"GENÇLERE YÖNELECEĞİZ"

"Önümüzdeki sene tüm bunlardan uzaklaşmış, gençlere önem veren ve ucuz maliyetlere alıp yüksek ücretlere satabildiğimiz oyuncular aldığımız, öz kaynağa dayalı bir yapı oluşturmak istiyoruz. Seçildiğimiz takdirde camiaya vereceğim mesaj bu olacaktır."

"İki senede pandemi nedeniyle kaybettiğimiz 1 milyar TL var. Tüm bu emeğin yanında pandemi de olmasa biz başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Bunu söylemekten çekinmiyoruz."

YENİ SEZON TRANSFER BÜTÇESİ NASIL OLACAK? YILDIZ GOLCÜ ALINACAK MI?

"Uçuk kaçık bütçeler yok. Yıldız almak kolay, sizden sonrakiler çekiyor onun ceremesini. Amacımız yıldız almak değil, yıldız yaratmak. Ancak kadromuzda 3-4 tane kaliteli oyuncu olmasını ve bunların gençlerimize örnek olmasını istiyoruz. Özellikle forvet konusunda."

"Bazı arkadaşlarımız devam edecek bazı yeni arkadaşlar olacak. Günü geldiğinde açıklarız."

"Rıdvan, Ersin, Serdar… Hepsiyle ilgili kapımız çalınıyor. Ama nasıl fayda sağlarız bu önemli. Kafamızdaki rakamları almadığımız sürece, hiçbir çocuğumuz hiçbir yere gitmeyecek."

"Gençlerle yapılacak sözleşmeler, Beşiktaş'ın menfaatlerine zarar verecek şekilde yapılmaz. Bunu bizim çocuklarımız yapmıyor, menajerleri yapıyor. Bizim ilkelerimize uyacak şekilde gençlerimizle ilgileniyoruz. Kontrat bitmeden 1-2 yıl önce uzatma yapılmasına gerek yok."

"HAKEMLERİN HEPSİ DEĞİŞTİRİLMELİ"

"Hakemlerle ilgili bağırdığınızda problemi çözebilseydiniz bugün halen bu problem olur muydu? Bir şeyin çözülebilmesi için gidip konuşacaksınız. Ben Beşiktaş'ın menfaatlerini korumam gereken yerde korudum. Bundan fazlası şova girer."

"Hakemlerin hepsi değiştirilmeli. TFF'nin bütün kurumlarına sesleniyorum. Hepiniz istifa edin. Hepiniz taraflısınız."

"TFF Başkanlığı gibi bir düşüncem yok. Öyle bir düşüncem olsaydı, Beşiktaş'ta başkanlık için yeniden aday olmazdım."

"ISMAEL'İN ARKASINDA DURMAYA KARARLIYIM"

Valerien Ismael'in arkasında durmaya kararlıyım. Abdullah Avcı, Sergen Yalçın, Önder Karaveli... Hiçbirini ben göndermedim. Çalışmak istemeyenlerle yolları ayırdık.