Yeni sezon öncesi transferde en büyük hedef olarak Alexander Sörloth'u belirleyen Beşiktaş'a İspanya'dan müjde geldi.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Alexander Sörloth müjdesi!
Beşiktaş transfer haberleri: Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, bir süre önce gündemine aldığı Alexander Sörloth için Leipzig ile temasa geçmeye karar verdi. İspanyol ekibi Real Sociedad'da istenen performansı gösteremeyen yıldız futbolcu sezon sonunda Almanya'ya geri dönecek. Alman ekibinin gözden çıkardığı Norveçli futbolcu için Beşiktaş'ın teklifi hazır. İşte detaylar...
Sezon başında Norveçli forveti kiralık olarak kadrosuna katan Sociedad'ın 16 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayacağını Leipzig'e resmen bildirdiği öğrenildi.
Yaşanan bu gelişme sonrası Beşiktaş yönetimi girişimlerine hız verdi. Siyah-Beyazlılar'ın İspanya'dan ayrılacağı kesinleşen Sörloth için ilk olarak Leipzig'e 6 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 50 pay teklifini yapacağı belirlendi.