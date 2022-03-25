Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi. Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda Valerien Alexandre Ismael ile görüşmelere başlanmıştır." denildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Fransız teknik direktör Valerien Ismael ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda Valerien Alexandre Ismael ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

SAAT 15'TE İMZA TÖRENİ!

Beşiktaş, Valerien Ismael için Vodafone Park'ta saat 15.00'te imza töreni düzenleneceğini açıkladı.

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