BŞİKTAŞ HABERLERİ: Domagoj Vida'nın menajeri A Spor'a konuştu! "Teklifler geliyor"
Beşiktaş'ın deneyimli savunmacısı Domagoj Vida'nın menajeri Uğur Avadan, Hırvat futbolcunun durumuyla ilgili A Spor'a açıklamalarda bulundu. Avadan, "Vida'ya Avrupa'dan ve Arap yarımadasından teklifler geliyor. Her zaman da geldi. Ama Vida'nın gönlünde hep 1 numara Beşiktaş. Görüşme süreci devam ediyor. Yaşayıp göreceğiz." ifadelerini kullandı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 07.02.2022- 22:43
Hırvat oyuncu için tekliflerin geldiğini söyleyen Uğur Avadan, "Vida'ya Avrupa'dan ve Arap yarımadasından teklifler geliyor. Her zaman da geldi. Ama Vida'nın gönlünde hep 1 numara Beşiktaş. Görüşme süreci devam ediyor. Yaşayıp göreceğiz." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki savunma oyuncusu, bu sezon 23 resmi maçta görev yaptı.