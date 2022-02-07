BŞİKTAŞ HABERLERİ: Domagoj Vida'nın menajeri A Spor'a konuştu! "Teklifler geliyor"

Beşiktaş'ın deneyimli savunmacısı Domagoj Vida'nın menajeri Uğur Avadan, Hırvat futbolcunun durumuyla ilgili A Spor'a açıklamalarda bulundu. Avadan, "Vida'ya Avrupa'dan ve Arap yarımadasından teklifler geliyor. Her zaman da geldi. Ama Vida'nın gönlünde hep 1 numara Beşiktaş. Görüşme süreci devam ediyor. Yaşayıp göreceğiz." ifadelerini kullandı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 07.02.2022- 22:43