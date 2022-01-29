Fenerbahçe'de gösterdiği performansla birçok Avrupa ekibinin gözdesi konumuna gelen Kim Min-Jae, Güney Kore Milli Takımı'nın kampında açıklamalarda bulundu.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kim Min-Jae son noktayı koydu! Ayrılacak mı?
2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri için milli takıma giden Fenerbahçeli Kim Min-Jae, burada çarpıcı açıklamalarda bulundu. Avrupa'nın dev kulüplerinin ilgilendiği Güney Koreli stoper, sarı-lacivertlilerden ayrılıp ayrılmayacağı konusuna da açıklık getirdi. İşte o sözler... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 29.01.2022- 13:07
3 milyon Euro bonservis bedeli ile Çin kulübü Beijing Gouan'dan transfer edilen yıldız futbolcunun talipleri artıyor. İngiltere'den Tottenham, İtalya'dan Juventus ve Portekiz'den Porto'nun radarında bulunan yıldız futbolcu transfer iddialarıyla ilgili konuştu.
"FENERBAHÇE'DE MUTLUYUM"
Başarılı stoper, "Gelen cazip teklifler olabilir. Ancak ben şu anda Fenerbahçe'de mutluyum. Önemli hedeflerimiz var. Takımımı yarı yolda bırakmak istemem. Bu nedenle şu anda transferle ilgili bir şey düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.