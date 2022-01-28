Beşiktaş'ın dünyaca ünlü yıldızı Miralem Pjanic, A Spor'a özel açıklamalarda bulunuyor.

Boşnak futbolcunun açıklamalarını haberimizden izleyebilirsiniz...

Pjanic'in açıklamaları şu şekilde:

Beşiktaş'ta çok mutluyum. Kendimi iyi hissediyorum. Kolay adapte oluyorum. Şampiyon bir takıma transfer oldum. Lig daha bitmedi. İkinci yarıda daha iyi olacağız.

Türkiye gibi muhteşem bir ülkede, Beşiktaş için oynamak çok güzel. Buraya 1 senelik geldim ama sezon sonunda ne olacağına bakacağız.

Ben, hayatı normal biri gibi yaşamayı seviyorum. Aile çok önemli. İdmanlardan sonra ailemle vakit geçiriyorum. Çocuğumu okuldan alıyorum, o da futbol oynuyor. 3 günde bir maç oynadığımız için az zaman geçirebiliyoruz ama her anı değerlendirmeye çalışıyorum.

Allah bana ihtiyaç sahibi insanlara yardım etme fırsatını veriyor. Ülkemde de başka yerlerde de yardımlarda bulunuyorum. Bu benim içimden gelen bir şey. Konuşulmasını çok doğru bulmuyorum.

Maçlarda bazen sinirli oluyorum, bu yüzden de kendi maçlarımı izlemeyi pek sevmiyorum, o halimi görmemek için.

"BURADA MUTLUYUZ"

Ailem de ben de burada olmaktan mutluyuz. Barcelona ile 2 yıllık sözleşmem var, buradaki sözleşmem 1 senelik olduğu için sezon sonunda Barcelona'ya dönmem gerekecek. Gelecekte ne olacağını konuşmak için ise erken.

Yaşadıklarımı göz önüne alırsam iş kalmak ya da kalmamak boyutuna gelirse ben Beşiktaş'ta kalmak isterim.