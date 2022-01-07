07 Ocak 2022, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçı öncesi 2 corona vakası daha!

Beşiktaş’ta 2 pozitif vaka daha!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 07.01.2022 Giriş Tarihi: 07.01.2022

Beşiktaş, iki oyuncusunda corona virüsü testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı. Siyah beyazlılardan yapılan duyuruda, "Yapılan testler neticesinde iki sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan sporcularımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır." denildi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta corona vakaları artmaya devam ediyor. Kartal, iki futbolcusunda daha corona virüsü testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.

Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağımız müsabaka öncesinde Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.

Yapılan testler neticesinde iki sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan sporcularımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır." denildi.

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