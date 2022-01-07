Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçı öncesi 2 corona vakası daha!
Beşiktaş, iki oyuncusunda corona virüsü testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı. Siyah beyazlılardan yapılan duyuruda, "Yapılan testler neticesinde iki sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan sporcularımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır." denildi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta corona vakaları artmaya devam ediyor. Kartal, iki futbolcusunda daha corona virüsü testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.
Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağımız müsabaka öncesinde Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.
Yapılan testler neticesinde iki sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan sporcularımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır." denildi.
Futbol A Takımımıza Uygulanan Covid-19 PCR Testi Hakkında Bilgilendirmehttps://t.co/5kduUticmY— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 7, 2022
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