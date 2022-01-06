07 Ocak 2022, Cuma
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Karaveli'nin Katar dönüşü yapılan testlerinin pozitif çıkması üzerine karantinada olacağı ifade edildi. Karaveli'nin 7 günlük karantina sürecinde Süper Lig'de Çaykur Rizespor maçında takımının başında sahaya çıkamayacağı ifade edildi.
Beşiktaş'ta Önder Karaveli'nin corona virüsü testi pozitif çıktı!
Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında Rizespor ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta teknik direktör Önder Karaveli'nin corona virüsü testi pozitif çıktı.
Beşiktaş teknik direktörü Önder Karaveli'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Karaveli'nin Katar dönüşü yapılan testlerinin pozitif çıkması üzerine karantinada olacağı ifade edildi. Karaveli'nin 7 günlük karantina sürecinde Süper Lig'de Çaykur Rizespor maçında takımının başında sahaya çıkamayacağı ifade edildi.
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