07 Ocak 2022, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Önder Karaveli'nin corona virüsü testi pozitif çıktı!

Önder Karaveli’nin corona virüsü test sonucu pozitif!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 07.01.2022 Giriş Tarihi: 07.01.2022

Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında Rizespor ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta teknik direktör Önder Karaveli'nin corona virüsü testi pozitif çıktı.

Beşiktaş teknik direktörü Önder Karaveli'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Karaveli'nin Katar dönüşü yapılan testlerinin pozitif çıkması üzerine karantinada olacağı ifade edildi. Karaveli'nin 7 günlük karantina sürecinde Süper Lig'de Çaykur Rizespor maçında takımının başında sahaya çıkamayacağı ifade edildi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş’ta karar verildi! Önder Karaveli... Beşiktaş'ta karar verildi! Önder Karaveli...
Menajeri resmen açıkladı! Vida’ya teklif var mı? Menajeri resmen açıkladı! Vida'ya teklif var mı?
Beşiktaş Rizespor mesaisine ara vermeden başladı! Beşiktaş Rizespor mesaisine ara vermeden başladı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör