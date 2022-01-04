TFF Süper Kupa öncesi Beşiktaş ve Antalyaspor'un teknik sorumluları Önder Karaveli ve Alfons Groenendijk konuştu!
TFF Süper Kupa mücadelesi öncesi Beşiktaş ve Antalyaspor'un teknik sorumluları Önder Karaveli ve Alfons Groenendijk konuştu. İşte iki antrenörün açıklamaları...
TFF Süper Kupa mücadelesi öncesi Beşiktaş ve Antalyaspor'un teknik sorumluları Önder Karaveli ve Alfons Groenendijk konuştu. İşte iki antrenörün açıklamaları...
Önder Karaveli basın toplantısında yaptığı açıklamada, Mehmet Topal'ın semptom gösterdiği ve bu nedenle kadrodan çıkartıldığını duyurdu.
Önder Karaveli'nin açıklamalarından satır başları;
"Hocamıza, kulübümüz hakkında söyledikleri için çok teşekkür ediyorum. Her kulüp, kendi camiası için çok büyüktür. Yarın, sahada, bütün oyuncularımızla, bütün gücümüzle, Beşiktaş müzesine bir kupa daha katmak için mücadelemizi vereceğiz."
"Burada olan genç oyuncularımız sayıyı tamamlamak için değil, hak ettikleri için buradalar."
"Beşiktaş olarak, kupayı evimize götürmek istiyoruz."
"Beşiktaş'la sözleşmem var. Her maç bittiğinde, kulübün içinde kalacağım için pozisyonumu düşünmedim. Hangi pozisyonda olduğum önemli değil."
Alfons Groenendijk'in açıklamalarından satır başları;
"Bizim açımızdan tarihi bir maç. İlk defa kupa fırsatını yakalayan bir Antalyaspor var. Amacımız, kulübü ve taraftarları gururlandırmak. Oyuncu grubunun isteğinden, arzusundan son derece memnunuz."
"Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birine karşı oynayacağımızın farkındayız. Yarınki skor ne olursa olsun, iyi bir futbol izletip kupaya uzanan taraf olmamızı diliyorum."
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