04 Ocak 2022, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli açıklamalarda bulunuyor!

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli açıklamalarda bulunuyor!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 04.01.2022 Giriş Tarihi: 04.01.2022

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, Süper Kupa'da oynanacak olan Antalyaspor maçı öncesinde A Spor'un sorularını yanıtlıyor. Karaveli'nin açıklamalarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, Süper Kupa'da oynanacak olan Antalyaspor maçı öncesinde A Spor'un sorularını yanıtlıyor. Karaveli'nin açıklamalarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İŞTE KARAVELİ'NİN AÇIKLAMALARI:

"Kendimi çok iyi, güçlü ve heyecanlı hissediyorum. Bu heyecanım, antrenörlüğe başladığım ilk günden beri var. Bu heyecanımın da hiç gitmesini istemiyorum. Heyecanımı kaybettiğimde, işime olan bağlılığımı kaybederim."

"GHEZZAL'IN TESTİ POZİTİF ÇIKTI"

"Üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren oyuncularımız var, onlar da bizimle beraber değiller. Onların tedavilerini İstanbul'da devam ettirmek için getirmedik, onların da tedavileri devam ediyor. Şu anda bir oyuncumuzun, Ghezzal'ın corona virüsü testi pozitif. Bir de teknik ekibimizden bir arkadaşımızın."

"Sayısal olarak eksiğimiz var ama sahaya çıkaracağımız oyuncularla ilgili bir eksiğimiz yok. Beşiktaş'taki tüm oyuncular, bugünler için buradalar."

"BENİM İÇİN ÇOK ZOR OLMADI"

"Biz takımla sürekli iç içeydik. Sergen Hocamız, tüm antrenmanları izlememize izin veriyordu. Oyuncularla sürekli birlikteydik. U19 Takımı ile birlikte seyahat yapıyorduk zaten. Benim için çok zor olmadı."

"PJANIC OYUN AKLIMIZ"

"Pjanic, orta saha oyuncuları kategorisine bir isim. Pjanic'i o pozisyonda ilk kez görevlendiren ben değilim. Biz de Pjanic'in oyun aklı olma özelliğini daha fazla kullanmak için savunmanın önüne çektik."

"ARDA GÜLER, BARTUĞ ELMAZ VE AHMET CAN KAPLAN'I İZLEDİM"

"Ben, başka takımlardaki gençlerimizi izlerken de çok keyif alıyorum. Mesela Fenerbahçe'deki Arda Güler. Onu izlemek için altyapı maçına gittiğim oldu. Galatasaray'da Bartuğ Elmaz. Trabzonspor'da Ahmet Can Kaplan. Onları seyretmek de beni çok mutlu ediyor. Bu ülke, bu çocuklar hepimizin. Kendi adıma, sonuna kadar, bu ülkenin gençlerine inanmaya devam edeceğim."

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