TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'nın yıldızı Djaniny'e milli davet! En az 3 maç yok...
Trabzonspor'un başarılı oyuncularından Djaniny Semedo, Afrika Uluslar Kupaları’na katılmak üzere Yeşil Burun Adası Milli Takımı’na çağrıldı. Yıldız oyuncunun en az 3 maç kaçırması bekleniyor. İşte detaylar...
Spor Toto Süper Lig'de 2021-22 sezonu ilk yarısını zirvede kapatmaya hazırlanan Trabzonspor'da Djaniny gelişmesi yaşanıyor. Milli takım formasını son olarak 17 Kasım 2020'de giyen ve o günden beri davet almayan Djaniny, 9 Ocak-6 Şubat 2022 tarihleri arasında Kamerun'da düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası finaline davet edildi.
Trabzonspor'un Yeşil Burun Adalı oyuncusu Djaniny Semedo, son olarak 28 Mart 2021'de ülkesinin milli takımına davet edilmiş ancak kişisel sebeplerden ötürü kadrodan çıkarılmıştı.
DJANINY EN AZ 3 MAÇ YOK
Ligde 45 puanı bulunan ve şampiyonluğu garantilemek için rakipleriyle arasındaki farkı açmak için mücadele eden bordo mavili takımda Djaniny'e milli davet gelmesi Trabzonspor cephesini düşündürüyor. Kritik maçlarda üstlendiği rolüyle Trabzonspor'un önemli oyuncularından olan Djaniny, Afrika Uluslar Kupası'na katılacağı için Süper Lig'de en az 3 maçı kaçıracak. Kamerun'da ülkesini temsil edecek olan oyuncu, Trabzonspor'un ligin ikinci yarısında karşılaşacağı Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor ve GZT Giresunspor maçlarında olmayacak.
GALATASARAY MAÇI ŞÜPHELİ
Afrika Uluslar Kupası'nın 23-26 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek son 16 turuna Yeşil Burun Adası milli takımının kalması halinde Djaniny, bordo mavililerin deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçında da yer alamayacak. 6 Şubat'ta yapılacak finale Yeşil Burun Adası'nın kalması halindeyse Djaniny, Kasımpaşa maçında da kadroda olmayacak.
Trabzonspor, Djaniny ile birlikte yeni transfer edilen Jean Evrard Kouassi'nin de Afrika Uluslar Kupası'na katılması nedeniyle ikinci sezonun ilk maçlarında iki oyuncusundan yoksun kalacak.
Afrika Uluslar Kupası'nda tur takvimi şöyle;
Grup aşaması: 9-20 Ocak
Son 16 turu: 23-26 Ocak
Çeyrek final: 29-30 Ocak
Yarı final: 2-3 Şubat
Final: 6 Şubat
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