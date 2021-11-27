Beşiktaş Giresunspor maçı sonrası Sergen Yalçın: Sorumlu benim!
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş sahasında Giresunspor'a 4-0'lık skorla mağlup oldu. Yenilginin ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, "Sorumlu benim. Takımın başında ben olduğum için doğal olarak bana ait." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta karşılaşmasında Giresunspor'a sahasında 4-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, yenilginin ardından konuştu.
İşte deneyimli çalıştırıcının o sözleri:
Bugünkü maçın açıklaması çok zor. Biraz kader, kısmet. Herkese nasip olmaz. İşler zaman zaman ters gidebilir ama buralardan hep toparlamak lazım. Uzun süreli düşüşler büyük zarar verir. Biz bu süreçteyiz.
Futbolda düşüşler olabilir ama hemen toparlamak lazım.
Uzun süreli düşüşler büyük zararlar verir, hele büyük camialarda daha fazla verir. Bir türlü durumu toparlayamıyoruz. Uzun süredir bir dönüş yakalayamadık, bu da bizim için hoş değil. Sorumlu benim. Takımın başında ben olduğum için doğal olarak bana ait.
Futbol, insanı başka yerlere götürebiliyor. Geçen sene nasıl başarılı bir sezon geçirdiysek, bu sezon tersini yaşıyoruz. Çözüm bulamıyoruz, söylenecek fazla bir şey yok. İşler iyi gitmiyor.
Beşiktaş taraftarı 'Sergen takımı ayağa kaldır!" diye bağırıyor. Elimizden gelen çabayı gösteriyoruz ama şunu da söylemeliyim, ben oynamıyorum sahada. Oyuncuların sahada reaksiyon göstermesi lazım. Taraftardan özür diliyoruz gerçekten.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi