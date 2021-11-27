Beşiktaş Giresunspor maçı sonrası Sergen Yalçın: Sorumlu benim!

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş sahasında Giresunspor'a 4-0'lık skorla mağlup oldu. Yenilginin ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, "Sorumlu benim. Takımın başında ben olduğum için doğal olarak bana ait." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta karşılaşmasında Giresunspor'a sahasında 4-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, yenilginin ardından konuştu.

İşte deneyimli çalıştırıcının o sözleri:

Bugünkü maçın açıklaması çok zor. Biraz kader, kısmet. Herkese nasip olmaz. İşler zaman zaman ters gidebilir ama buralardan hep toparlamak lazım. Uzun süreli düşüşler büyük zarar verir. Biz bu süreçteyiz.

Futbolda düşüşler olabilir ama hemen toparlamak lazım.

Uzun süreli düşüşler büyük zararlar verir, hele büyük camialarda daha fazla verir. Bir türlü durumu toparlayamıyoruz. Uzun süredir bir dönüş yakalayamadık, bu da bizim için hoş değil. Sorumlu benim. Takımın başında ben olduğum için doğal olarak bana ait.

Futbol, insanı başka yerlere götürebiliyor. Geçen sene nasıl başarılı bir sezon geçirdiysek, bu sezon tersini yaşıyoruz. Çözüm bulamıyoruz, söylenecek fazla bir şey yok. İşler iyi gitmiyor.

Beşiktaş taraftarı 'Sergen takımı ayağa kaldır!" diye bağırıyor. Elimizden gelen çabayı gösteriyoruz ama şunu da söylemeliyim, ben oynamıyorum sahada. Oyuncuların sahada reaksiyon göstermesi lazım. Taraftardan özür diliyoruz gerçekten.

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