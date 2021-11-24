24 Kasım 2021, Çarşamba
Beşiktaş Ajax maçının ardından Sergen Yalçın'dan Alex Texeira açıklaması!
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş, sahasında Ajax'ı konuk etti. Siyah-beyazlılar, rakibine 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Alex Teixeira'dan memnun değiliz. Çin'den gelmesi ve hazır olmaması önemli bir etken. İkinci yarı toparlayıp, katkı verecektir.
Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Ajax'a sahasında 1-0 öne geçtiği maçta 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Sergen Yalçın mücadeleyi değerlendirdi.
İŞTE YALÇIN'IN SÖZLERİ:
Bence iyi bir maç oldu, iyi mücadele ettik. Sıkıntılı bir dönemde böyle oyun göstermek önemliydi. Fırsatlar yakaladık ama atamayınca kaybediyoruz. Güçlü bir ekiple karşılaştık.
2. golü atamayınca Şampiyonlar Ligi'nde böyle sonuçlar alıyorsunuz. Şampiyonlar Ligi'nde başka düşüncelerimiz vardı, isteklerimiz vardı ama yeterli değildik. Larin 2. golü atsa, maçı kazanabilirdik. Bizim kalemize gelen de gol oluyor.
Alex Teixeira'nın performansı?
Sergen Yalçın: Yeterli değil, memnun değiliz. Çin'den gelmesi ve hazır olmaması önemli bir etken. İkinci yarı toparlayıp, katkı verecektir.
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