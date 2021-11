Beşiktaş Ajax Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Sergen Yalçın: Hedefsiz duruma düştük

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nin 5 maçında Ajax ile oynayacağı karşılaşma öncesi teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Başlangıçta hepimizin heyecanlı olduğu, 'Acaba bu grupta bir şeyler yapabilir miyiz, neler yapabiliriz' diye plan yaptığımız bir gruptu ancak oynanan 4 maç sonunda, şu anda grupta istediğimiz sonuçları alamayıp hedefsiz duruma düştük." dedi.

İŞTE YALÇIN'IN SÖZLERİ:

Başlangıçta hepimizin heyecanlı olduğu, 'Acaba bu grupta bir şeyler yapabilir miyiz, neler yapabiliriz' diye plan yaptığımız bir gruptu ancak oynanan 4 maç sonunda, şu anda grupta istediğimiz sonuçları alamayıp hedefsiz duruma düştük.

Takım olarak da çok iyi durumda değiliz şu an. Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde aldığımız sonuçlar beklentinin altında. Camianın beklentisinin çok uzağındayız ve bunun farkındayız. Bu oyun, zor bir oyun. Her türlü neticenin karşınıza çıkabileceği bir oyun.

Tabii ki amacımız bunun önünü kesmek ve bir an evvel camiamızı normale döndürmek, olması gereken yere getirmek. Bu biraz zaman alacak ve belli bir süre gerektirecek gibi görünüyor.



Oyunculardan her sene aynı performansları alamayabiliriz. Onlar da futbolcular, sürekli maç yapıyorlar. Zaman zaman performansları aşağı düşebilir ama bunun çok uzun olması bizi sıkıntıya sokuyor. Mental açıdan, 1-1.5 aydır bu konuşmaları yapıyoruz.

"PSİKOLOJİK OLARAK AŞAĞI DÜŞÜYORUZ"

Bir süredir aynı görüntüyü veriyoruz. Bunun bu kadar uzun olması, bizi her geçen gün psikolojik olarak daha aşağı çekiyor ve bu da her yere yansıyor. Beşiktaş, düştüğü yerden kalkmasını bilir. Her zaman da kalkmıştır. Tekrar ayağa kalkmak, bizim elimizde.



Bunu yapabileceğimizi düşünüyorum. Bunu yapabilecek gücümüz de oyuncu kalitemiz de var. Bunu yapmamamız için hiçbir sebep yok. Normalleşme sürecine geçmek istiyoruz. Bu gidişat bu şekilde devam edemez. Hepimiz bunun farkındayız.



Futbolda işler iyi gitmediği zaman doğal olarak fikir ayrılıkları maalesef çok net şekilde görülüyor. Oyun içinde tartışmalar oluyor, oyun içindeki tartışmaların olmaması gerektiğini düşünmüyorum, oyuncular oyun içinde tartışabilirler, hararetli olmadıkça normal.



Sonuçlar ve oynanan oyunların herkes farkında, oyuncular da, biz de. Yaklaşık 2 aydan beri bu sıkıntının içindeyiz, toparlanmamız gerektiğinin farkındayız. Daha birlikte hareket etmeliyiz, birbirimize güvenmeliyiz, bunların hepsinin farkındayız.

Bunlar umarım yarınla birlikte yavaş yavaş ortaya çıkar. Böyle devam edemeyiz, bunun da farkındayız. Hepimizin sorumlulukları var, arkamızda çok ciddi bir taraftar desteği var, camiamıza karşı sorumluluklarımız var.

Taraftarımız da umarım geçen sene bu kadar mücadele edip, bütün kupaları alan oyuncularını yalnız bırakmayacaktır. Beşiktaş taraftarı bunu her zaman yapar.



Beşiktaş'ta Atiba Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Ajax maçı öncesinde konuştu.



ATIBA: GRUBU 6 PUANLA TAMAMLAMAK İSTİYORUZ



Önemli bir maç oynayacağız. Önümüzde iki maç var. 6 puan ile grubu tamamlamak istiyoruz. Ajax iyi ve güçlü bir takım. Biz doğru mantaliteyi ve oyunu sahada göstererek 3 puanı almak istiyoruz. Futbol da böyle iniş çıkışlar oluyor. Hepimiz bunun bir parçasıyız. Şu anda olmak istemediğimiz bir durumdayız. Taraftarımız önünde savaşarak galibiyeti almak ve normale dönmek istiyoruz. İşler umarım istediğimiz gibi gider. Konu netleşti, şimdilik bir şey yapmıyoruz ve kanal tarafının yapması gereken bir çalışmayı bekliyoruz.

