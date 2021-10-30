30 Ekim 2021, Cumartesi
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan Hatayspor maçı öncesi sakatlık açıklaması! "Pjanic ve Josef de Souza..."
Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde siyah beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Yalçın sakatlıkları bulunan Miralem Pjanic ve Josef de Souza hakkında da konuştu. İşte o sözler...
İşte Sergen Yalçın'ın açıklamalarından satır başları;
Sergen Yalçın: "Miralem Pjanic, Galatasaray maçında problem hissetti. Ağrıları var. Josef'in kasığında problem var. Pjanic'in Sporting Lizbon'da da oynayacağını düşünmüyorum. Josef'in durumu da net değil. Haftaya lig maçında olabilirler."
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