27 Eylül 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ve Oğuzhan Özyakup Ajax maçı öncesi açıklamalarda bulunuyor!

Sergen Yalçın ve Oğuzhan Ajax maçı öncesi açıklamalarda bulunuyor!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 27.09.2021 Giriş Tarihi: 27.09.2021

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Hollanda ekibi Ajax'a konuk olacak. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Sergen Yalçın ile futbolculardan Oğuzhan Özyakup, zorlu karşılaşma öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor...

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve siyah beyazlıların yıldız ismi Oğuzhan Özyakup, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Ajax maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.

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İŞTE YALÇIN VE OĞUZHAN'IN AÇIKLAMALARI:

Oğuzhan Özyakup: Son maçta ufak bir sakatlık geçirdim ama kendimi iyi hissediyorum. Önemli eksikler var bunun farkındayız ama elimizde olan her futbolcuya ihtiyacımız var. Elimizden geleni yapacağız. Umarım iyi bir futbol ve skorla buradan ayrılırız.

"Şampiyonlar Ligi her futbolcunun oynamak istediği bir yer. Bunu yarın fırsata çevirebiliriz. Eksilerimiz var ama biz elimizden gelen her şeyi yapacağız."

Sergen Yalçın: Beşiktaş camiası zor bir süreçten geçiyor. Elimizdeki kadro ile en iyisini yapmaya çalışacağız. Burası en üst seviye. Burada mücadele etmek kolay değil, zor. Yarın da çok zor bir maça çıkacağız. Genç, atletik ve çabuk oynayan bir takımla karşılaşacağız. Tabi biz de ona göre elimizdeki oyuncular ile bir plan hazırladık, ona göre oynayacağız.

"Serdar Saatçı'nın yanında stoper olarak N'Sakala oynayacak. Josef'i oradan alınca o bölge istediğimiz mücadele gücünün altına düşüyor. N'Sakala'yı geçen maç sağ bek, bu maç stoper. İnşallah yakında kendi mevkisinde oynatma imkanı buluruz."

"Bu seviyede maç oynamak zor. Eksikler futbolun içinde var ama geçen sene de bu tür sorunlar yaşadık. Normalde olması gereken eksiklerin çok yukarısındayız şu an. 11-12 oyuncumuzu kullanamıyoruz."

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