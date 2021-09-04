04 Eylül 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın toplam borcu açıklandı! 423 milyon Euro...

Beşiktaş’ın toplam borcu açıklandı!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 04.09.2021 Giriş Tarihi: 04.09.2021

Beşiktaş Kulübü 2021 yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Siyah-beyazlılarda toplam borcun 423 milyon Euro olduğu açıklandı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı'nda güncel borcun 423 milyon Euro olduğu açıklandı.

Beşiktaş Kulübü 2021 yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Vodafone Park'ta gerçekleştirildi. Toplantıda üyeleri bilgilendiren Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, siyah-beyazlı kulübün toplam borcunun 4 milyar 382 milyon 188 bin 257 TL olduğunu dile getirdi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin borcu ise 3 milyar 861 milyon 549 bin 942 TL olarak belirtildi. Beşiktaş da dernek borcu da 520 milyon 638 bin 315 TL şeklinde ifade edildi.

Beşiktaş'ta mart ayında toplam borç 3 milyar 570 milyon 822 bin TL olarak açıklanmıştı.

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