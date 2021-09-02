02 Eylül 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Miralem Pjanic İstanbul'da! Beşiktaş yeni transferine kavuştu | Son dakika spor haberleri

Pjanic İstanbul’da! İşte Pjanic’in ilk görüntüleri
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 02.09.2021 Giriş Tarihi: 02.09.2021

Beşiktaş'ın Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Miralem Pjanic İstanbul'a geldi. İşte o görüntüler... (BJK spor haberleri)

Süper Lig'de ilk 3 haftayı 7 puanla tamamlayan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde ise Sporting Lizbon, Ajax ve Borussia Dortmund ile eşleşmişti. Bu yıl 3 kulvarda yarışacak olan ve Kartal, geniş bir kadro oluşturmak için çalışmalarına başlamıştı.

Geçtiğimiz sezonun yıldızları Rosier ve Ghezzal'ı kadrosunda tutmayı başaran Beşiktaş, Batshuayi ve Alex Teixeira transferleri ile de gövde gösterisi yapmıştı.

Siyah beyazlılar şimdi de tüm dünyanın konuştuğu bir transfere imza atmak üzere. Barcelona'nın yıldızı Miralem Pjanic kendisini Beşiktaş'a bağlayacak sözleşmeye imza atmak için İstanbul'a geldi.

Beşiktaş transferi açıkladı! haberin devamı
Pjanic İstanbul'a geldi

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