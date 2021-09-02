Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, son olarak Miralem Pjanic'i kiralık olarak kadrosuna katmak için Barcelona'yla görüşmelere başladı. Yönetim, deneyimli yıldızı bu gece İstanbul'a getirmeyi hedefliyor. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Miralem Pjanic'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Siyah-beyazlılar, Barcelona ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Bosna Hersekli futbolcu ile görüşmelere başladı.

Beşiktaş yönetimi, Miralem Pjanic'i bu gece İstanbul'a getirmeyi hedefliyor.

60 MİLYONA TRANSFER OLMUŞTU

31 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz yıl 60 milyon Euro karşılığında Barcelona'ya transfer olmuştu.

Pjanic geçtiğimiz sezon 30 maçta görev almış takımına gol ya da asistlik katkı sağlayamamıştı.

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