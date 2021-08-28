28 Ağustos 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş-Karagümrük Süper Lig maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda

Beşiktaş-Karagümrük maçı ne zaman ve saat kaçta?
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 28.08.2021

Beşiktaş Süper Lig'in 3. haftasında Vodafone Park'ta Karagümrük'ü konuk edecek. Siyah-beyazlılar geride kalan 2 haftada Rizespor'u mağlup ederken, Gaziantek FK ile berabere kaldı. Karagümrük ise ligde ilk hafta Gaziantek FK'yı malup ederken, geçen hafta Rizespor ile deplasmanda berabere kaldı. Peki Beşiktaş-Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda işte tüm detaylar... (BJK spor haberleri)

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş ile Fatih Karagümrük, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. Sezonun ilk maçında Çaykur Rizespor'u mağlup eden Beşiktaş, ikinci haftada Gaziantep deplasmanında 0-0 berabere kaldı.
Gaziantep'i yenerek sezona başlayan Fatih Karagümrük'ün ikinci haftada Çaykur Rizespor'la oynadığı maç ise golsüz sona erdi.

İki takım arasında geçen sezon oynanan son maçı Vodafone Park'ta Fatih Karagümrük 2-1 kazanmıştı.

N'SAKALA FORMA GİYEMEYECEK

Geçen hafta oynanan Gaziantep maçında aniden yere yığılan ve sonrasında da hastaneye kaldırılan Fabrice N'Sakala yarın oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

Tedavisi evinde devam eden siyah-beyazlı oyuncunun milli takım arasının ardından antrenmanlara başlaması bekleniyor.

KARAGÜMRÜK'TE BORINI YOK

Fatih Karagümrük'te ise sakatlığı bulunan İtalyan futbolcu Fabio Borini, karşılaşmada forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ - KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Karagümrük arasında 28 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak maç beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Vodafone Park'ta oynanacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
İşler karıştı! Beşiktaş derken ezeli rakibe... İşler karıştı! Beşiktaş derken ezeli rakibe...
Beşiktaş ve F.Bahçe dünya yıldızı için karşı karşıya! Beşiktaş ve F.Bahçe dünya yıldızı için karşı karşıya!
Fırtına Mbenza’yı mı alıyor? İşte yanıtı... Fırtına Mbenza'yı mı alıyor? İşte yanıtı...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör