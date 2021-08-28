Beşiktaş-Karagümrük Süper Lig maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda
Beşiktaş Süper Lig'in 3. haftasında Vodafone Park'ta Karagümrük'ü konuk edecek. Siyah-beyazlılar geride kalan 2 haftada Rizespor'u mağlup ederken, Gaziantek FK ile berabere kaldı. Karagümrük ise ligde ilk hafta Gaziantek FK'yı malup ederken, geçen hafta Rizespor ile deplasmanda berabere kaldı. Peki Beşiktaş-Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda işte tüm detaylar... (BJK spor haberleri)
Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş ile Fatih Karagümrük, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. Sezonun ilk maçında Çaykur Rizespor'u mağlup eden Beşiktaş, ikinci haftada Gaziantep deplasmanında 0-0 berabere kaldı.
Gaziantep'i yenerek sezona başlayan Fatih Karagümrük'ün ikinci haftada Çaykur Rizespor'la oynadığı maç ise golsüz sona erdi.
İki takım arasında geçen sezon oynanan son maçı Vodafone Park'ta Fatih Karagümrük 2-1 kazanmıştı.
N'SAKALA FORMA GİYEMEYECEK
Geçen hafta oynanan Gaziantep maçında aniden yere yığılan ve sonrasında da hastaneye kaldırılan Fabrice N'Sakala yarın oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.
Tedavisi evinde devam eden siyah-beyazlı oyuncunun milli takım arasının ardından antrenmanlara başlaması bekleniyor.
KARAGÜMRÜK'TE BORINI YOK
Fatih Karagümrük'te ise sakatlığı bulunan İtalyan futbolcu Fabio Borini, karşılaşmada forma giyemeyecek.
BEŞİKTAŞ - KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş ile Karagümrük arasında 28 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak maç beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Vodafone Park'ta oynanacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.
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