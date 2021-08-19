20 Ağustos 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı Ege Havsa'yı kadrosuna kattı!

Beşiktaş’a yeni oyun kurucu!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 19.08.2021 Giriş Tarihi: 19.08.2021

Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, oyun kurucu bölgesi için Ege Havsa ile sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında 24 yaşındaki Ege Havsa'nın kadroya katıldığı kaydedildi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Anadolu Efes altyapısından yetişen ve 3 sezon (2013-2016) Pertevniyal forması giyen Ege Havsa, kariyerine 2016'da Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Erkekler Basketbol Ligi'nde devam etti.

NCAA'de Fordham Üniversitesi, Utah Valley Üniversitesi'nde oynayan 1,96 metre boyundaki Ege, geçen sezonu Rice Üniversitesi'nde geçirdi. Ege, 25 karşılaşmada 4,6 sayı, 2,3 ribaunt ve 2,9 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

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