27 Temmuz 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Leicester Ciy'den flaş Rachid Ghezzal kararı!

Leicester'dan flaş Ghezzal kararı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 27.07.2021

Beşiktaş'ın, anlaşma sağladığı Rachid Ghezzal ile ilgili Leicester City'den flaş bir karar geldi. İngiliz ekibi, Cezayirli yıldız futbolcuyu kamp kadrosuna dahil etmedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City'nin kamp kadrosunu açıkladı.

Siyah beyazlıların, transfer gündeminde yer alan Rachid Ghezzal, kamp kadrosunda yer almadı.

Beşiktaş'ın yeniden kadrosuna katmak için anlaşmaya vardığı Cezayirli yıldız, İngiliz takımının antrenmanlarında yer alıyordu.

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