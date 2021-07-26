26 Temmuz 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Douglas için Yeni Malatyaspor harekete geçti!

Beşiktaş'ta kadro dışı kaldı! Süper Lig ekibi istiyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 26.07.2021

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Douglas için, bir süredir sağ bek arayışlarını sürdüren Yeni Malatyaspor harekete geçti. Malatya ekibi Brezilyalı futbolcu ile büyük ölçüde anlaştı. İşte transferin detayları... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Uzun bir süredir sağ bek transferi için çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'ta kadro dışı durumda olan Douglas'ı transfer etmek için düğmeye bastı.

Sarı-Kırmızılılar, Barcelona, Sivasspor ve Beşiktaş formaları giyen deneyimli oyuncuyla büyük ölçüde anlaştı.

Oyuncunun Beşiktaş'taki maaşının 3'te birini ödeyerek kiralayacak olan Malatya, transfere birkaç güne kadar nokta koymayı düşünüyor.

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