Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Douglas için Yeni Malatyaspor harekete geçti!

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Douglas için, bir süredir sağ bek arayışlarını sürdüren Yeni Malatyaspor harekete geçti. Malatya ekibi Brezilyalı futbolcu ile büyük ölçüde anlaştı. İşte transferin detayları... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Uzun bir süredir sağ bek transferi için çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'ta kadro dışı durumda olan Douglas'ı transfer etmek için düğmeye bastı.

Sarı-Kırmızılılar, Barcelona, Sivasspor ve Beşiktaş formaları giyen deneyimli oyuncuyla büyük ölçüde anlaştı.

Oyuncunun Beşiktaş'taki maaşının 3'te birini ödeyerek kiralayacak olan Malatya, transfere birkaç güne kadar nokta koymayı düşünüyor.

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