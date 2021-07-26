26 Temmuz 2021, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Douglas için Yeni Malatyaspor harekete geçti!
Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Douglas için, bir süredir sağ bek arayışlarını sürdüren Yeni Malatyaspor harekete geçti. Malatya ekibi Brezilyalı futbolcu ile büyük ölçüde anlaştı. İşte transferin detayları... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Uzun bir süredir sağ bek transferi için çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'ta kadro dışı durumda olan Douglas'ı transfer etmek için düğmeye bastı.
Sarı-Kırmızılılar, Barcelona, Sivasspor ve Beşiktaş formaları giyen deneyimli oyuncuyla büyük ölçüde anlaştı.
Oyuncunun Beşiktaş'taki maaşının 3'te birini ödeyerek kiralayacak olan Malatya, transfere birkaç güne kadar nokta koymayı düşünüyor.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...