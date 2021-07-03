Sezonu çifte şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş flaş bir karar aldı. Siyah-beyazlılarda geçtiğimiz sezon kiralık Hajduk Split'e kiralanan Umut Nayir, kampa alınmayacak. Ayrıca 28 yaşındaki oyuncuyla Türkiye'den 4 kulübün ilgilendiği bilgisi verildi. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Geçtiğimiz sezonu Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olarak tamamlayan Beşiktaş, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı.

Siyah-beyazlı takımda gelecek isimler kadar gidecek futbolcular da önem taşırken, flaş bir karar alındı.

Siyah-beyazlılarda geçtiğimiz sezon Hajduk Split'te kiralık olarak oynayan Umut Nayir, kampa katılmayacak. 28 yaşındaki oyuncuyla Türkiye'den 4 kulübün ilgilendiği ortaya çıktı.

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