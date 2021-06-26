Gelen ilk bilgilere göre Erdal Torunoğulları, Santos Borre için yılda 2 milyon Euro'dan 4 yıllık anlaşma, yılda 1 milyon Euro'dan 4 yılda ödenmek üzere 4 milyon Euro'luk imza parası, 500 bin Euro'yu geçmeyecek şekilde garanti bonuslar, 500 bin Euro'yu geçmeyecek şekilde başarı bonusu olarak bir teklifi sundu. Yıldız oyuncunun menajerinin bu teklife sıcak baktığı ifade edildi.