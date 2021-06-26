Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Santon Borre'ye teklifini iletti! İşte ödenecek rakam...
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi en önemli eksik santrfor. Siyah beyazlıların uzun süredir gündeminde olan Santos Borre, listenin başında geliyor. Kartal yıldız golcü için ilk temaslarını gerçekleştirdi. Fenerbahçe'nin de gündeminde olan 25 yaşındaki forvet için, Beşiktaş erken davranmak istiyor. İşte Kolombiyalı oyuncuya yapılan teklif... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Sezonu çifte kupayla tamamlayarak taraftarlarını mutlu eden Beşiktaş, transfere yöneldi. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek siyah-beyazlılar alternatifi bol ve iddialı bir kadro kurmak istiyor.
Aboubakar ve Cenk'in ayrılmalarının ardından santrfor transferine ağırlık veren yönetim, teknik direktör Yalçın'ın ısrarla alınmasını istediği Santos Borre için girişimlerini hızlandırdı. Geldiği ilk günden bu yana Sergen Yalçın'ın istediği ve River Plate ile sözleşmesi gelecek hafta bitecek Santos Borre için resmi hamleler yapıldı.
MENAJERİ SICAK BAKTI
Fotomaç'ın haberine göre; Santos Borre'nin menajerlik haklarını alan İngiliz menajer Frank Trimboli ile siyah-beyazlı yönetici Erdal Torunoğulları, River Plate kulübü yetkilileriyle temas kurdu.
Gelen ilk bilgilere göre Erdal Torunoğulları, Santos Borre için yılda 2 milyon Euro'dan 4 yıllık anlaşma, yılda 1 milyon Euro'dan 4 yılda ödenmek üzere 4 milyon Euro'luk imza parası, 500 bin Euro'yu geçmeyecek şekilde garanti bonuslar, 500 bin Euro'yu geçmeyecek şekilde başarı bonusu olarak bir teklifi sundu. Yıldız oyuncunun menajerinin bu teklife sıcak baktığı ifade edildi.
F.BAHÇE DE İSTİYORDU
Bu arada İtalyan basınında yer alan haberde de, Beşiktaş'ın listenin ilk sırasındaki Santos Borre transferi için ısrarcı olduğu iddia edildi. F.Bahçe'nin de gündeminde olduğu iddia edilen Kolombiyalı golcünün Beşiktaş ve Krasnodar'dan birini tercih edeceği yazıldı.
Bu sezon 17 maçta 8 gol atan 25 yaşındaki Borre, 2017'de Atletico Madrid'den 3.5 milyon Euro bedelle alınmıştı. Şu anda piyasa değeri için 17 milyon Euro olarak gösterilen 25 yaşındaki forvet için Beşiktaş yönetiminin tüm imkanlarını seferber edeceği ifade edildi.
OSCAR CORDOBA'DAN YARDIM
Kartal'ın hem Kolombiyalı forvet Borre hem de 10 numara Carrascal'ı ikna etmesi için eski kalecileri Oscar Cordoba'dan yardım istediği bildirildi. Cordoba'nın Arjantin'de forma giyen iki oyuncu ile temas kurduğu belirtildi.
Bu arada Arjantin'de pandeminin kontrolden çıkması ve ölüm oranlarının her geçen gün artması nedeniyle, yıldız isimlerin ülke dışına çıkmaya çok daha sıcak baktıkları ifade edildi.
Borre, kariyerinde bugüne kadar toplam 212 resmi maçta görev yaptı. 3 farklı takımda bu rakamı yakalayan Kolombiyalı rakip fileleri 74 kez havalandırken, 23 kez de gol pası vererek, 97 gole katkı sağladı. Borre, Kolombiya milli takımında da 4 kez şans buldu.
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