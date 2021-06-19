Son dakika spor haberi: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Bernard Mehsah görüşmesi! Yeni sezonda...

Beşiktaş'ta Bernard Mensah, bu sezon gösterdiği performansıyla eleştiri oklarının hedefi oldu. Gelecek sezon kadroda düşünülmeyen 26 yaşındaki futbolcu için başkan Ahmet Nur Çebi, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile görüştü. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Beşiktaş Başkanı Çebi, Kayseri Başkanı Berna Gözbaşı ile Bakü'de bir araya gelerek transfer görüşmesi yaptı. Mensah konusunda görüşme yapan taraflar, bu futbolcunun Kayseri'ye dönmesi konusunda anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık oynayan Mensah için Beşiktaş opsiyon hakkını kullanmama kararı verdi.

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