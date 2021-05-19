Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Salih Özcan harekatı! Rest işe yaradı
Spor Toto Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda zafere ulaşan Beşiktaş'ta yeni sezon planlamaları hızlandı. Birçok oyuncuyu listesine alan siyah beyazlılar, Şampiyonlar Ligi kozunu da kullanarak yıldız isimlerle anlaşma zemini arıyor. Bu doğrultuda, yıldız ismi kadrosuna katmak isteyen ancak yüksek fiyatla karşılaşan Kartal'ın, resti işe yaradı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
2020-2021 sezonunda Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak duble yapan Beşiktaş, yeni sezon transfer girişimlerine başladı.
2 kupada da hedefine ulaşan siyah beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'ne özel kadro oluşturmak istiyor.
Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda çalışmalara başlayan Kartal, hedef isimlerini belirledi.
Deneyimli hocanın, orta sahayı güçlendirmek istediği öğrenildi.
Gelecek ve gidecek isimler nedeniyle transferi yoğun geçirecek olan Kara Kartal'da ilk etapta Dorukhan'la sözleşme yenilenmeyecek, Mensah'ın da 4.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu kullanılmayacak. Orta alanda oluşan bu boşluk ise Salih'lerle kapanacak!
'DEFTERİ KAPATTIK DEDİ ' AMA...
Fanatik'in haberine göre, Alanyaspor ile kontratı biten ve boşa çıkacak olan Salih Uçan'ı adeta Galatasaray ve Fenerbahçe'nin elinden kaparak anlaşan Kara Kartal, Köln'le sözleşmesi sona erecek olan Salih Özcan için de girişimlerine hız verdi.
Dış transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları önceki gün, "Salih Özcan için konuşulan rakamları biz veremeyiz. O defteri kapattık" demişti.
Bu restin işe yaradığı ve oyuncu cephesinin görüşmelere daha ılımlı devam ettiği öğrenildi.
Önümüzdeki günlerde hem Salih Uçan hem de Salih Özcan'ın gelecekleri netleşecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Rizespor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig