19 Mayıs 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Salih Özcan harekatı! Rest işe yaradı

Spor Toto Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda zafere ulaşan Beşiktaş'ta yeni sezon planlamaları hızlandı. Birçok oyuncuyu listesine alan siyah beyazlılar, Şampiyonlar Ligi kozunu da kullanarak yıldız isimlerle anlaşma zemini arıyor. Bu doğrultuda, yıldız ismi kadrosuna katmak isteyen ancak yüksek fiyatla karşılaşan Kartal'ın, resti işe yaradı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Salih Özcan harekatı! Rest işe yaradı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 19.05.2021

2020-2021 sezonunda ve 'nı kazanarak duble yapan , yeni sezon transfer girişimlerine başladı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Salih Özcan harekatı! Rest işe yaradı

2 kupada da hedefine ulaşan siyah beyazlılar, 'ne özel kadro oluşturmak istiyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Salih Özcan harekatı! Rest işe yaradı

Teknik Direktör 'ın raporu doğrultusunda çalışmalara başlayan , hedef isimlerini belirledi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Salih Özcan harekatı! Rest işe yaradı

Deneyimli hocanın, orta sahayı güçlendirmek istediği öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Salih Özcan harekatı! Rest işe yaradı

Gelecek ve gidecek isimler nedeniyle transferi yoğun geçirecek olan Kara 'da ilk etapta Dorukhan'la sözleşme yenilenmeyecek, Mensah'ın da 4.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu kullanılmayacak. Orta alanda oluşan bu boşluk ise Salih'lerle kapanacak!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Salih Özcan harekatı! Rest işe yaradı

'DEFTERİ KAPATTIK DEDİ ' AMA...

Fanatik'in haberine göre, ile kontratı biten ve boşa çıkacak olan 'ı adeta ve 'nin elinden kaparak anlaşan Kara , 'le sözleşmesi sona erecek olan için de girişimlerine hız verdi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Salih Özcan harekatı! Rest işe yaradı

Dış transferden sorumlu yönetici önceki gün, " için konuşulan rakamları biz veremeyiz. O defteri kapattık" demişti.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Salih Özcan harekatı! Rest işe yaradı

Bu restin işe yaradığı ve oyuncu cephesinin görüşmelere daha ılımlı devam ettiği öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Salih Özcan harekatı! Rest işe yaradı

Önümüzdeki günlerde hem hem de 'ın gelecekleri netleşecek.

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