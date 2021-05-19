Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta transferde üzücü haber! 8 millyon Euro'ya...
Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı. Siyah-beyazlılarda birçok ismin transferdeki belirsizliği sürerken, Başkan Ahmet Nur Çebi, özellikle Rosier ve Ghezzal ile devam etmek istediklerini ifade etmişti. Kartal'ın planlarını suya düşüren haber Rusya'dan geldi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Süper Lig'de cumartesi günü şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde de Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı takım bu sonuçla sezonu çifte kupayla tamamlayıp tarihi başarıya imza attı.
Tarihinde 3. kez duble yapan siyah-beyazlı takım ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek. Beşiktaşlı yöneticiler kadroyu güçlendirmek için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
JOSEF'LE SÖZLEŞME YENİLENDİ
Josef' de Souza ile sezon içinde sözleşme yenileyen siyah-beyazlı yönetim, başarıda büyük pay sahibi olan takımın iki yıldızı Ghezzal ve Rosier'le yola devam etmek için girişimlere başladı.
DINAMO MOSKOVA'DAN TEKLİF
Record gazetesinin haberine göre Rusya'nın Dinamo Moskova kulübü Valentin Rosier için 6.5 milyon euroluk bonservis teklifinde bulundu. Ancak bu teklif için ummadıkları bir tepkiyle karşılaştı.
1.5 MİLYON EURO DA BONUS EKLENDİ
Dinamo'nun 6.5 milyon euroluk teklifine, başarı koşullarına bağlı olarak 1.5 milyon euro bonus da eklendi. Ancak Rosier'in Rus kulübüne gitmeyi reddettiği belirtildi.
ROSIER DÜŞÜNÜLMÜYOR
Portekiz'de ligi bu sezon şampiyon tamamlayarak 19 yıllık hasrete son veren yeşil-beyazlılarda başarının mimarı olarak gösterilen teknik direktör Ruben Amorim'in planları arasında Rosier'in gelecek sezon için de bulunmadığı aktarıldı.
Fransız sağ bekin takımdan ayrılması kesin gözüyle bakılırken, bu kez bu transferin bonservisiyle birlikte bir takıma gitmesi şeklinde olabileceği belirtildi. Sporting iki yıl önce oyuncuyu Dijon'dan 5 milyon euro karşılığında almıştı.
LİGDE 1 GOL, 7 ASİST
Rosier bu sezon ligde 33 maçta sahaya çıkarken 1 gol attı 7 de asist yaptı. Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4 maçta forma giydi ve 2 kez fileleri havalandırdı.
Milliyet'in haberine göre Beşiktaş futbolcuyu bir sezonluğuna kiralamak için Sporting kulübüne yıllık sadece 200 bin euro vermişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Rizespor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig