19 Mayıs 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta transferde üzücü haber! 8 millyon Euro'ya...

Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı. Siyah-beyazlılarda birçok ismin transferdeki belirsizliği sürerken, Başkan Ahmet Nur Çebi, özellikle Rosier ve Ghezzal ile devam etmek istediklerini ifade etmişti. Kartal'ın planlarını suya düşüren haber Rusya'dan geldi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta transferde üzücü haber! 8 millyon Euro'ya...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 Giriş Tarihi: 19.05.2021

'de cumartesi günü şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş, 'nde de 'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı takım bu sonuçla sezonu çifte kupayla tamamlayıp tarihi başarıya imza attı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta transferde üzücü haber! 8 millyon Euro'ya...

Tarihinde 3. kez duble yapan siyah-beyazlı takım ülkemizi 'nde temsil edecek. Beşiktaşlı yöneticiler kadroyu güçlendirmek için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta transferde üzücü haber! 8 millyon Euro'ya...

JOSEF'LE SÖZLEŞME YENİLENDİ

Josef' de Souza ile sezon içinde sözleşme yenileyen siyah-beyazlı yönetim, başarıda büyük pay sahibi olan takımın iki yıldızı ve Rosier'le yola devam etmek için girişimlere başladı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta transferde üzücü haber! 8 millyon Euro'ya...

ROSIER'DE FLAŞ GELİŞME

Beşiktaş'ın 'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Rosier ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Kupa maçında da fileleri havalandıran 24 yaşındaki sağ bek için ekibinin kapısı çalındı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta transferde üzücü haber! 8 millyon Euro'ya...

DINAMO MOSKOVA'DAN TEKLİF

gazetesinin haberine göre 'nın Moskova kulübü için 6.5 milyon euroluk bonservis teklifinde bulundu. Ancak bu teklif için ummadıkları bir tepkiyle karşılaştı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta transferde üzücü haber! 8 millyon Euro'ya...

1.5 MİLYON EURO DA BONUS EKLENDİ

'nun 6.5 milyon euroluk teklifine, başarı koşullarına bağlı olarak 1.5 milyon euro bonus da eklendi. Ancak Rosier'in Rus kulübüne gitmeyi reddettiği belirtildi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta transferde üzücü haber! 8 millyon Euro'ya...

ROSIER DÜŞÜNÜLMÜYOR

'de ligi bu sezon şampiyon tamamlayarak 19 yıllık hasrete son veren yeşil-beyazlılarda başarının mimarı olarak gösterilen teknik direktör Ruben Amorim'in planları arasında Rosier'in gelecek sezon için de bulunmadığı aktarıldı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta transferde üzücü haber! 8 millyon Euro'ya...

Fransız sağ bekin takımdan ayrılması kesin gözüyle bakılırken, bu kez bu transferin bonservisiyle birlikte bir takıma gitmesi şeklinde olabileceği belirtildi. iki yıl önce oyuncuyu Dijon'dan 5 milyon euro karşılığında almıştı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta transferde üzücü haber! 8 millyon Euro'ya...

LİGDE 1 GOL, 7 ASİST

Rosier bu sezon ligde 33 maçta sahaya çıkarken 1 gol attı 7 de asist yaptı. 'nda da 4 maçta forma giydi ve 2 kez fileleri havalandırdı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta transferde üzücü haber! 8 millyon Euro'ya...

Milliyet'in haberine göre Beşiktaş futbolcuyu bir sezonluğuna kiralamak için kulübüne yıllık sadece 200 bin euro vermişti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş saha öyle bir çıktı ki... "Beşiktaş saha öyle bir çıktı ki..."
Beşiktaş'tan bomba hamle! Rest işe yaradı Beşiktaş'tan bomba hamle! Rest işe yaradı
Kupa finali sonrası flaş sözler! Gerçek efsane oldu Kupa finali sonrası flaş sözler! "Gerçek efsane oldu"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör