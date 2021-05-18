18 Mayıs 2021, Salı
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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş Antalyaspor karşısında farkı 2'ye çıkarttı! İşte Rosier'in golü...
Ziraat Türkiye Kupası final maçında, Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar maça hızlı başladı ve skoru 1-0'a taşıdı. Oyunun kontrolünü elinde tutan Beşiktaş'ta sahneye, 30. dakikada Valentin Rosier çıktı. Beşiktaş Antalyaspor maçında skor 2-0 oldu. İşte o gol... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Ziraat Türkiye Kupası final maçında Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar, maçın 30. dakikasında Valentin Rosier ile skoru 2-0'a getirdi.
İŞTE O GOL
GOL | Antalyaspor 0 🆚 2 Beşiktaş— A Spor (@aspor) May 18, 2021
⚽️ Rosier 30' pic.twitter.com/aJw5JoPYuk
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