18 Mayıs 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş Antalyaspor karşısında farkı 2'ye çıkarttı! İşte Rosier'in golü...

Beşiktaş hızlı atağı golle bitirdi! Bu kez Rosier...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 18.05.2021 Giriş Tarihi: 18.05.2021

final maçında, ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar maça hızlı başladı ve skoru 1-0'a taşıdı. Oyunun kontrolünü elinde tutan Beşiktaş'ta sahneye, 30. dakikada çıktı. Beşiktaş Antalyaspor maçında skor 2-0 oldu. İşte o gol... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

final maçında ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar, maçın 30. dakikasında ile skoru 2-0'a getirdi.

İŞTE O GOL

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