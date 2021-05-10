10 Mayıs 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a N'Koudou'dan sevindirici haber! Fatih Karagümrük maçında...

Beşiktaş'a müjde! Karagümrük maçında...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 10.05.2021 Giriş Tarihi: 10.05.2021

'in 41. haftasında , ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde siyah beyazlılara Kevin N'Koudou'dan iyi haber geldi. Fransız futbolcu maçın kadrosuna alındı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'de bitime artık sayılı günler kaldı. Derbi mağlubiyetiyle yara alan , gözünü maçına çevirdi.

Siyah-beyazlılara bu karşılaşma öncesi Kevin N'Koudou'dan sevindirici haber geldi. Sakatlığı nedeniyle derbisini kaçıran Fransız kanat oyuncusu, maçının kadrosuna alındı.

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