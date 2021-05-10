10 Mayıs 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a N'Koudou'dan sevindirici haber! Fatih Karagümrük maçında...
Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde siyah beyazlılara Kevin N'Koudou'dan iyi haber geldi. Fransız futbolcu maçın kadrosuna alındı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Spor Toto Süper Lig'de bitime artık sayılı günler kaldı. Derbi mağlubiyetiyle yara alan Beşiktaş, gözünü Fatih Karagümrük maçına çevirdi.
Siyah-beyazlılara bu karşılaşma öncesi Kevin N'Koudou'dan sevindirici haber geldi. Sakatlığı nedeniyle Galatasaray derbisini kaçıran Fransız kanat oyuncusu, Karagümrük maçının kadrosuna alındı.
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