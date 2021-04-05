05 Nisan 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli Mame Thiam'dan Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ardından flaş paylaşım!
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0 mağluğ oldu. Zirve yolunda büyük bir yara alan Beşiktaş, Galatasaray ile puan farkını arttırma şansını da tepti. Kasımpaşa'nın eski futbolcusu Mame Thiam, maçın ardından flaş bir paylaşımda bulundu.
Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta heyecanı devam ediyor. Şenol Can yönetimindeki Kasımpaşa, Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ı Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda konuk etti. Mücadele Aytaç Kara'nın golü ile 1-0 tamamlandı. Kasımpaşa kritik bir 3 puan aldı.
MAME THIAM'DAN FLAŞ PAYLAŞIM!
Kasımpaşa'nın eski futbolcusu Meme Thiam, mücadelenin ardından eski takım arkadaşı Aytaç Kara'nın paylaşımına yorum bıraktı. Aytaç Kara'nın galibiyet paylaşımına "Aytaç Kakaa" yazan Thiam, sosyal medyada gündem oldu.
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