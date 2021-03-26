26 Mart 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Kanada 5-1 Bermuda (MAÇ SONUCU-ÖZETİ)

Larin'den gol şov!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 Giriş Tarihi: 26.03.2021

Son dakika spor haberleri:  kapsamında evinde Bermuda'yı 5-1 mağlup etti. Temsilcisinde forma giyen 'ın yıldızlar ve 90 dakika forma giydi. Mücadelede Larin 3 gol kaydederek ülkesinin galibiyetinden büyük etki gösterdi. ( haberleri)

kapsamındaki grup maçlarının heyecanı sürüyor. temsilcisi , Bermuda ile karşılaştığı gruptaki ilk maçını 5-1 kazandı. Ev sahibi takımın gollerini (3), ve kaydetti.

Mücadelede öne çıkan isim, yaptığı hat-trick ile 'ın yıldız forveti Cyle oldu. Bu arada yine siyah-beyazlıların Kanadalı kaptanı Hutchinson da maçta forma giydi.

Kanada; Surinam, Aruba, Cayman Adaları ve Bermuda'nın yer aldığı B Grubu'nda 3 puanla lider konumda bulunuyor.

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