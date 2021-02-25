25 Şubat 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın Denizlispor maçı kamp kadrosu belli oldu!

Beşiktaş'ın Denizlispor kamp kadrosu belli oldu! Ghezzal...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 25.02.2021 Giriş Tarihi: 25.02.2021

'in 27. haftasında ile karşılaşacak 'ın kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılarda Ghezzal kadroda yer alırken, Cenk Tosun ve Montero kadroya dahil edilmedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

'in 26. haftasını bay geçen 'ın 27. haftasında ağırlayacağı maçının kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlılarda son antrenmanda takımla çalışan Rachid Ghezzal kamp kadrosunda kendine yer bulurken, Cenk Tosun ve Montero ise kadroda yer almadı.

İşte siyah-beyazlıların Denizlispor maçı kadrosu:

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