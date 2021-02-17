17 Şubat 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika: Rachid Ghezzal’ın sağlık durumu belli oldu!

Rachid Ghezzal’ın sağlık durumu belli oldu!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 17.02.2021 Giriş Tarihi: 17.02.2021

'in 25. haftasında ile karşılaşan 'ın yıldız futbolcusu ’ın sağlık durumu belli oldu. İşte detaylar...

resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın 'in 25. haftasında ile oynadığı maçın ardından sol uyluk ön bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz 'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, sol kalça ön adalesinde (iliopsoas) gerilme ve kanama (evre 2 strain) tespit edilmiştir. Rachid Ghezzal'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
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