Güven Yalçın Lecce'de! Genç futbolcu İtalya'ya vardı

Süper Lig'in ilk yarısında Aboubakar ve Larin'in muhteşem performansları sonrasında forma şansı bulamayan Güven Yalçın, İtalya Serie B ekiplerinden Lecce'ye kiralandı. Güven Yalçın, imzayı atmak için yola çıktığı İtalya'ya vardı.

Beşiktaş'ın genç ve potansiyelli futbolcularından biri olan Güven Yalçın, Lecce ile sözleşme imzalamak üzere İtalya'ya gitti. Genç futolcu bu sezon 16 maça çıktı 3 gol 1 asist üretti.

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