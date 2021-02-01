01 Şubat 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Güven Yalçın Lecce'de! Genç futbolcu İtalya'ya vardı

Güven Yalçın İtalya'ya vardı!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 01.02.2021 Giriş Tarihi: 01.02.2021

'in ilk yarısında ve 'in muhteşem performansları sonrasında forma şansı bulamayan , Serie B ekiplerinden 'ye kiralandı. Güven Yalçın, imzayı atmak için yola çıktığı İtalya'ya vardı.

'ın genç ve potansiyelli futbolcularından biri olan , ile sözleşme imzalamak üzere 'ya gitti. Genç futolcu bu sezon 16 maça çıktı 3 gol 1 asist üretti.

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